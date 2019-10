Im Alter von zehn Jahren : Trauer in Australien: Rekordschaf Chris ist tot

Vor vier Jahren machte das Merino-Schaf Chris Schlagzeilen: Es trug eine Rekordmenge an Wolle mit sich herum.

von Lorena Dreusicke

22. Oktober 2019, 17:39 Uhr

Canberra | Wie ein Wollknäuel mit Beinen sah Chris 2015 aus. Das verwilderte Merino-Schaf war mehr als fünf Jahre nicht geschoren worden. Bilder seiner Rettungsaktion gingen um die Welt. Nun ist das Schaf an Altersschwäche gestorben, teilte der Tierpark Little Oak Sanctuary am Dienstag mit. Dort hatte Chris seine letzten Lebensjahre verbracht.

Wir haben eine süße, weise und freundliche Seele verloren. Unsere Herzen sind gebrochen. Little Oak Farm









Ein Wanderer hatte das Tier damals in der Nähe von Australiens Hauptstadt Canberra entdeckt. Es soll unter der Last der Wolle geschwankt haben. Merino-Schafe sind darauf gezüchtet, möglichst viel Wolle zu produzieren. Ganze 42,3 Kilogramm Wolle entfernte daraufhin der mehrfach ausgezeichnete Schafscherer Ian Elkins vom Körper des erschöpften Tiers. Für diese Rekordmenge an Wolle schaffte es Chris in das "Guinness Buch der Rekorde".