Schwerverletzter im Krankenhaus : Traktor umgestürzt: 20 Verletzte bei Junggesellenfahrt

Ein Traktor mit 20 feiernden Personen ist nahe Bonn in einem Kreisverkehr umgestürzt. Alle Personen wurden verletzt.

von dpa

16. September 2018, 18:05 Uhr

Swisttal-Heimerzheim | Bei einem Junggesellenausflug sind am Sonntag in Swisttal-Heimerzheim bei Bonn 20 junge Leute von einem umstürzenden Traktor-Anhänger verletzt worden. Neun von ihnen erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei Bonn mitteilte. Ein Schwerstverletzter musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Weitere Verletzte wurden in Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die anderen Unfallopfer kamen mit leichteren Blessuren davon.

Unfall in Kurve

Insgesamt waren rund 20 Personen ungesichert auf dem von einem Schlepper gezogenen Anhänger mitgefahren. Der Fahrer des Traktors war 18 Jahre alt. Das Gefährt stürzte in der Kurve eines Kreisverkehrs um. Die Ursache war zunächst noch nicht klar. Zuvor hatte der WDR über den Unfall berichtet.

Nicht der erste tragische Junggesellenabschied

Der Vorfall nahe Bonn erinnert an einen Junggesellenabschied in Baden-Württemberg. Bei dem Vorfall im Juni ist ein 34 Jahre alter Mann von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Bräutigam sei noch an der Unfallstelle in Alpirsbach gestorben, teilte die Polizei damals mit.