Epischer Trailer : Erster Einblick in die Neuverfilmung von "Der König der Löwen"

Disney bringt 2019 die Neuverfilmung von "König der Löwen" in die Kinos. Den ersten Trailer gibt es bereits zu sehen.

von Tobias Bosse

23. November 2018, 10:45 Uhr

Hamburg | 24 Jahre nachdem der "König der Löwen" weltweit die Kinos und Herzen eroberte, arbeitet Disney an einer Neuverfilmung des kommerziell erfolgreichsten Zeichentrickfilms aller Zeiten. Am 19. Juli 2019 soll die computeranimierte Verfilmung in die Kinos kommen. Einen ersten Einblick bekommen Fans aber schon heute.

Am Donnerstag veröffentlichte Disney den ersten Trailer zum neuen Filmepos, der allein schon für Nostalgie und Gänsehaut sorgt. Die Stimme von James Earl Jones, der Mufasa spricht, geht durch Mark und Bein. Ohnehin sind alle Sprechrollen hochkarätig besetz. So wird Nala von Beyoncé Knowles-Carter und Simba von Donald Glover gesprochen.



Bei der Neuverfilmung dürfen die beliebten Spaßvögel aus dem Klassiker natürlich nicht fehlen. Auch hier hat Disney sich nicht lumpen lassen und mit Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon) und John Oliver (Zazu) Comedians aus der ersten Reihe unter Vertrag genommen.