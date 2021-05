Tote, Vermisste, Leichenfund : Gewaltverbrechen in Bispingen: Was wir wissen – und was nicht

In dem Drama in der Lüneburger Heide wird weiter nach einem Mädchen gesucht. Jetzt wurde eine Leiche gefunden.

Bispingen | Ein grausames Verbrechen erschüttert die Lüneburger Heide: Eine Mutter und ihr kleiner Sohn starben gewaltsam. Die elfjährige Tochter wird noch vermisst. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Am Dienstag machten Ermittler an einem Waldweg einen weiteren schrecklichen Fund. Was wir zu dem Gewaltverbrechen in Bispingen bisher wissen Zwei To...

