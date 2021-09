Unwetter in Kiel : Tornado an der Kiellinie reißt Menschen ins Wasser – mehrere Schwerverletzte

Die plötzlich auftretende Windhose verlagerte sich in Richtung Ostufer. Dabei wurden mehrere Dächer beschädigt. Auch Menschen wurden verletzt.

Kiel | An der Kiellinie in der Landeshauptstadt sind am Mittwochnachmittag sieben Menschen durch das plötzliche Auftreten einer Windhose verletzt worden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage von shz.de. Vier Passanten seien leicht, drei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher. Sie seien in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Zudem habe e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.