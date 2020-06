Drei Meter langes Tier : Tödliche Hai-Attacke in Australien: Surfer stirbt noch am Strand

Das drei Meter lange Tier zerfleischte das Bein des 60-jährigen Mannes.

07. Juni 2020, 11:22 Uhr

Kingscliff | Bei einer Hai-Attacke an der Ostküste Australiens ist ein Surfer ums Leben gekommen. Das etwa drei Meter lange Tier zerfleischte nach Polizeiangaben am Sonntag ein Bein des Mannes. Andere Surfer eilten dem etwa 60 Jahre alten Mann aus dem Bundesstaat Queensland zu Hilfe, wehrten den Hai ab und brachten den Schwerverletzten an Land. Trotz rascher Erster Hilfe starb er noch am Unglücksort.

Dritte tödliche Attacke in diesem Jahr

Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge an einem beliebten Strand in Kingscliff rund hundert Kilometer südlich der Großstadt Brisbane.

Australien zählt zu den Ländern mit den weltweit meisten Hai-Angriffen, Todesopfer sind aber selten. Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben des Taronga-Zoos in Sydney 27 Attacken, von denen keine tödlich verlief. In diesem Jahr gab es nun schon drei tödlichen Attacken.

