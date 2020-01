Abschied in Hamburg : Jan Fedder: Sehen Sie hier die Trauerfeier im Livestream

Der Hamburger Jung hatte sich eine Trauerfeier im Michel gewünscht. Der NDR überträgt die Veranstaltung im Livestream.

von Jakob Koch

14. Januar 2020, 10:53 Uhr

Der Schauspieler war am 30. Dezember in Hamburg gestorben. Er hatte sich eine Trauerfeier in Hamburgs berühmter Kirche Sankt Michaelis, dem Michel, gewünscht – wo er auch getauft, konfirmiert und getraut worden war.

Der NDR zeigt ab 13.45 Uhr die Trauerfeier im Hamburger Michel: