Aschersleben in Sachsen-Anhalt : Tod von 14-Jähriger - Haftbefehl gegen gleichaltrigen Jungen

Seit Tagen war eine 14-Jährige in Aschersleben vermisst - gestern bestätigte sich die schlimmste Vermutung: sie ist tot. Die Polizei ging von einem Verbrechen aus. Nun gibt es einen konkreten Tatverdacht.

Aschersleben | Nach dem Tod der 14-jährigen Josefine aus Aschersleben in Sachsen-Anhalt ist gegen einen Gleichaltrigen Haftbefehl wegen dringenden Verdachts auf Totschlag erlassen worden. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Magdeburg mit. Der 14-Jährige wurde in eine Jugendanstalt gebracht, nachdem das Amtsgericht Magdeburg auf Antrag der Staatsanwalts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.