Prozess : Tod im Flutkanal - Haftstrafen für zwei Freunde des Opfers

Ein junger Mann fällt stark betrunken in einen Kanal und ertrinkt. Seine Freunde greifen nicht ein. Stattdessen hält eine junge Frau mit der Handykamera drauf. War die Gier nach Videos zu groß?

Weiden in der Oberpfalz | Mit zwei mehrjährigen Haftstrafen ist im bayerischen Weiden der Prozess um den Tod eines jungen Mannes zu Ende gegangen. Auf der Anklagebank saßen drei Bekannte des 22-Jährigen, der im September 2020 betrunken in einen Kanal gestürzt und ertrunken war. Zwei von ihnen verurteilte der Vorsitzende Richter am Freitag vor dem Landgericht wegen Aussetzen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.