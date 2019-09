Lustiger Instagram-Post : Til Schweiger bewirbt sich als Bachelor – Ex-Frau sorgt mit Reaktion für Lacher

Schweiger ist ein begehrter Single. Wenn es nach dem Schauspieler geht, soll sich sein Beziehungsstatus nun ändern.

von Kim Patrick von Harling

21. September 2019, 11:02 Uhr

Hamburg | Der deutsche Schauspieler Til Schweiger ("Keinohrhasen", "Honig im Kopf") pflegt seinen Instagram-Account akribisch und verfasst seine Beiträge auf englisch. Doch für seinen neuesten Eintrag bedient er sich extra der deutschen Sprache. Denn sein Instagram-Post richtet sich ausschließlich an das deutsche Publikum: Er bewirbt sich mit einem Augenzwinkern als neuer Bachelor für die gleichnamige TV-Sendung auf RTL.





"Ich bin doch auch nur ein Mann und deshalb geh ich jetzt in die Offensive", schreibt der 55-Jährige in seinem Instagram-Post. "Hab ja eh nix mehr zu verlieren....wer will sich bei Bachelor-Til bewerben? (Extra – ausnahmsweise – in Deutsch getextet, um meine Chancen zu vergrößern). Ich warte auf Euch!" Neben dem Text ist Schweigers Gesicht auf einen Anzug tragenden Mann mit einer Rose – das typische Symbol der TV-Sendung "Der Bachelor" – zu sehen. Offenbar bediente sich der Schauspieler kurzerhand einem Bildbearbeitungsprogramm.

"Geld-zurück-Garantie"?

Bis Samstagmorgen wurde der Beitrag über 20.000 Mal geliked und erhielt knapp 2000 Kommentare. Unter den Kommentaren tummeln sich bekannte Verfasser, unter anderem Schweigers Ex-Frau Dana. Die 51-Jährige ließ es sich nicht nehmen und stichelte gegen ihren Ex-Mann: "Gibt es eine Geld-zurück-Garantie?"

"Willst du es ausprobieren?", reagierte Til Schweiger mit einem lachenden Emoji. "Vielleicht für die andere Hälfte", antwortete Dana Schweiger – ebenfalls mit einem entsprechenden Smiley. Der Sänger von "The BossHoss" Alec Völkel "liebt es".



Prominente Frauen sind nicht abgeneigt

Die ehemalige Boxerin Regina Halmich ist offensichtlich nicht ganz abgeneigt. "Ich geh mit dir Pizza essen", antwortete Halmich auf den lustigen Instagram-Post des Schauspielers – Til Schweiger gefällt es. Schauspielkollegin Simone Thomalla war direkt: "Ich nehm dich." Katrin Höft ("Freundinnen" auf RTL) würde sich für das Anliegen "opfern".

Die Ehe von Til und Dana wurde 2014 geschieden. Im Februar 2019 hatten sich Til Schweiger und seine damalige Freundin Francesca Dutton getrennt.