Wetter : Tief „Wolfgang“ sorgt für Kälte in Teilen Deutschlands

Wolken, Nebel, Regen, ein bisschen Schnee in den Hochlagen und zeitweilig Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bei dem Tief „Wolfgang“ ist alles dabei. Aber schon kündigt sich langsam „Walpurga“.

Offenbach am Main | Tief „Wolfgang“ bringt zum Start der Woche kühle Luft, Regen und etwas Schnee von der Ostsee nach Deutschland. Gleichzeitig scheint am Montag im Norden und im Nordwesten für längere Zeit die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. An der Nordseeküste könnten indes Schauer niedergehen, das gelte auch für die weiteren Regionen des Landes...

