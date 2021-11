Wasserwerfer vor Ort : Eskalation droht: Große Demo gegen Corona-Maßnahmen in Leipzig

Für mehr Freiheit und gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren am Samstag Tausende Menschen in Leipzig. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und versucht, die Situation zu deeskalieren.

Leipzig | Ein Jahr nach einer eskalierten Demonstration der "Querdenker"-Szene in Leipzig haben sich in der Stadt wieder einige Tausend Menschen zum Protest gegen Corona-Maßnahmen versammelt. "Unser absolutes Ziel ist, dass es keinen Aufzug gibt", sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Samstag. Die Polizei war dazu mit zahlreichen Kräften sowie drei Wasserwerferst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.