Obdachlos im Urlaubsparadies : „Sylt ist eine anti-soziale Insel“: Frank W. über sein Leben auf der Straße

Für viele Menschen ist Sylt eine Trauminsel. Doch nicht für alle. Frank W. lebt in Westerland auf der Straße. Viele kennen ihn als den Mann mit den Kisten in der Friedrichstraße.

Westerland | Wer in Westerland durch die Friedrichstraße schlendert, kann ihn nicht übersehen: Frank W.. Bekannt ist er auf Sylt als der obdachlose Mann mit den Kisten in der Fußgängerzone. Doch was für ein Mensch verbirgt sich hinter dem „Mann mit den Kisten“? Und wie lebt es sich als Obdachloser auf der Trauminsel Sylt? Shz.de hat mit dem Mann, der ursprünglich ...

