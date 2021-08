Côte d'Azur : Südfrankreich: Tausende von Waldbränden betroffen

Nach vielen östlichen Mittelmeerländern wüten nun auch im Süden Frankreichs Waldbrände. Viele Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Toulon | Tausende Anwohner und Touristen haben sich vor weiter ausdehnenden Waldbränden in Südfrankreich in Sicherheit gebracht. Die Brände seien noch nicht unter Kontrolle und rund 900 Feuerwehrleute zu ihrer Bekämpfung im Einsatz, teilte die Präfektur in Toulon am Dienstagmorgen mit. Unterstützt werden sie von zehn Löschflugzeugen und drei Hubschraubern. ...

