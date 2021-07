Wetter : Südeuropa leidet unter Hitze und Waldbränden

Bis zu 45 Grad erwarten Meteorologen in Griechenland in den kommenden Tagen. In Italien ist es so trocken, dass Waldbrände begünstigt werden. In der Türkei kämpfen Einsatzkräfte seit Tagen gegen Feuer.

Palermo/Athen/Istanbul | Während Deutschland typisches mitteleuropäisches Sommerwetter mit immer mal wieder Regen erlebt, kämpfen Urlaubsländer im Süden mit enormer Hitze und Trockenheit. Auf der italienischen Insel Sizilien kämpfte die Feuerwehr auch in der Nacht zum Freitag südlich von Palermo gegen Waldbrände. In Griechenland wird vor bis zu 45 Grad in der kommenden Woc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.