Einsatz am Zugspitz-Massiv : Suche nach Vermissten nach Flutwelle in Höllentalklamm

Regengüsse ohne Ende - und plötzlich kommt eine Flutwelle: Noch ist unklar, was die Wassermassen in der berühmten Höllentalklamm unweit der Zugspitze angerichtet haben. Die bange Frage: Sind Menschen mitgerissen worden?

Grainau | Eine Flutwelle soll in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze mehrere Menschen mitgerissen haben. Derzeit laufe ein Rettungseinsatz der Bergwacht, die mehrere Menschen aus dem Wasser berge, teilte die Polizei mit. Weitere Personen sollen noch vermisst sein. Starker Regen hatte am Montagnachmittag in der Höllentalklamm im Zugspitz-Massiv bei Graina...

