Stromschlag in der Badewanne : Während des Badens Handy aufgeladen – 16-Jährige stirbt beim Musikhören

Es ist nicht das erste Mal, dass das Handy zur tödlichen Gefahr wird. Schuld könnte eine nicht geerdete Steckdose sein.

von dpa

20. März 2019, 16:06 Uhr

München | Eine 16-Jährige hat sich in München in die Badewanne gelegt und ihr Mobiltelefon an das Ladekabel angeschlossen – sie erlitt einen tödlichen Stromschlag. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte die Jugendliche am Dienstagabend beim Baden Musik gehört. "Dazu verband sie über eine Mehrfachsteckdose eines Verlängerungskabels das Ladegerät ihres Mobiltelefons." Das Telefon sollte offensichtlich bei laufendem Betrieb aufladen.

Gefahr von Elektrogeräten im Badezimmer

Es kam zum Kontakt zwischen der Stromleitung und dem Badewasser. Die 16-Jährige wurde durch den Schlag bewusstlos. Wie es genau dazu gekommen war, war noch unklar. Die Eltern fanden das Mädchen einige Zeit später und versuchten sofort eine Wiederbelebung. Der Teenager starb dennoch wenig später in einem Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hat der Stromschlag die Jugendliche getötet. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern noch an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Smartphones in der Badewanne zu tödlichen Unfällen führen. Erst Ende Februar wurde eine junge Österreicherin während eines Bades getötet. Sie hatte ihr Handy während der Benutzung an einer Steckdose geladen, als es ins Wasser fiel. Gefährlich ist die Situation dann, wenn die genutzte Steckdose nicht geerdet ist und sich der Strom auf das Wasser und den Menschen überträgt.