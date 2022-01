Brasilien : Straßenkarneval in Rio wegen Pandemie erneut abgesagt

Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne sinkt die Zahl der Corona-Toten in Brasilien. Der Optimismus, dass der Straßenkarneval in Rio stattfinden kann, wuchs. Nun gibt es Klarheit.

Rio de Janeiro | Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro hat wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge den weltberühmten Straßenkarneval abgesagt. Bürgermeister Eduardo Paes gab die Entscheidung nach einem Treffen mit Vertretern von Karnevalsgruppen in einer Übertragung in sozialen Medien am Dienstag bekannt. Zur Begründung hieß es, Einlasskontrollen u...

