Seit Samstag : Stralsund: Polizei sucht nach vier vermissten Geschwistern

In Stralsund sind seit Samstag vier Geschwister verschwunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Stralsund | In Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern sucht die Polizei nach vier minderjährigen Kindern, die seit Samstag vermisst werden. Einer Mittelung zufolge sind die Vermissten Geschwister. Die Polizei vermutet, dass sie sich in Begleitung ihres Vaters befinden könnten. Dieser fährt einen silbernen Opel Zafira mit dem Kennzeichen VR-FY1666. Die Polizei bes...

