In Kenia nationale Berühmtheit : Stief-Großmutter des früheren US-Präsidenten: Sarah Obama gestorben

Barack Obama bezeichnete sie immer wieder als Großmutter. Nun ist Sarah Obama im Alter von 99 Jahren gestorben.

Kisumu | Die Stief-Großmutter von Ex-US-Präsident Barack Obama, Sarah Obama, ist tot. Die 99-jährige sei am Montagmorgen in einem Krankenhaus im westkenianischen Kisumu gestorben, teilte ihre Tochter Marsat Onyango der Nachrichtenagentur AFP mit. Wegen ihrer Verwandtschaft mit dem US-Politiker war Sarah Obama in ihrer Heimat eine Berühmtheit. Barack Obama b...

