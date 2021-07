Flutkatastrophe in Deutschland : Steinmeier in Erftstadt: „Ihr Schicksal bricht uns das Herz“

. Der Bundespräsident dankt in NRW den Hochwasser-Helfern, die „bis zur Erschöpfung und jenseits davon“ gearbeitet hätten. Die Kanzlerin reist am Sonntag ins Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz.

Erftstadt | Trost vom Staatsoberhaupt: Bei seinem Besuch im Hochwasser-Hotspot Erftstadt in Nordrhein-Westfalen hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tief betroffen gezeigt. „Ihr Schicksal bricht uns das Herz“, sagte er an Betroffene gerichtet, die bei der Hochwasserkatastrophe Angehörige verloren haben. Er habe „Menschen getroffen, die vieles verlo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.