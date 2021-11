Astronaut : Start von deutschem Astronauten Maurer erneut verschoben

Eigentlich hätte Matthias Maurer bereits am Sonntag zur ISS fliegen sollen. Wegen eines Sturms über dem Atlantik hieß es dann Mittwoch. Nun soll es am Samstag ins All gehen. Der deutsche Astronaut gibt sich gelassen.

Cape Canaveral | Der Start des deutschen Astronauten Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation ISS ist erneut verschoben worden. Der 51-jährige Saarländer soll nun am Samstag gemeinsam mit drei Nasa-Kollegen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus starten, teilte die Nasa am Montag mit. ...

