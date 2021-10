Captain Kirk : „Star Trek“-Schauspieler William Shatner ins All geflogen

Als „Captain Kirk“ wurde William Shatner zur „Star Trek“-Ikone. Jetzt flog der kanadische Schauspieler tatsächlich in den Weltraum. Das Raumschiff stellt Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Van Horn | Die „Star Trek“-Ikone William Shatner ist erstmals wirklich ins All gestartet. Der 90 Jahre alte kanadische Schauspieler hob am Mittwoch - etwas später als geplant - an Bord einer „New Shepard“-Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos von der westtexanischen Wüste aus zu einem rund zehnminütigen All-Ausflug ab. Shatner, der vo...

