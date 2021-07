Abbitte bei Sinti und Roma : Sprachlicher Missgriff: RTL-Star Katja Burkard entschuldigt sich

Nachdem Katja Burkard den Begriff "Zigeunerleben" verwendet hat, entschuldigt die RTL-Moderatorin sich bei Sinti und Roma für ihre Wortwahl.

Berlin | RTL-Moderatorin Katja Burkard hat sich für das unbedachte Verwenden des Wortes "Zigeunerleben" in einer Livesendung ihres Senders öffentlich entschuldigt. Ohne das umstrittene Wort erneut zu nennen, schrieb die 56-Jährige am Freitag zu einem Foto in ihrem Instagram-Kanal: "Ich habe ein Wort benutzt, mit dem ich Roma und Sinti beleidigt habe. Das darf ...

