Auf Außenbildschirmen : Sportgeschäft in Neuseeland zeigt ungewollt Pornos

Keine Fitnesskleidung, sondern viel nackte Haut haben Passanten vor einem Sportgeschäft in Auckland zu sehen bekommen.

von dpa

30. September 2019, 10:20 Uhr

Auckland | Sex in the City: In der Fußgängerzone von Neuseelands größter Stadt Auckland hat ein Sportgeschäft am Wochenende ungewollt stundenlang Pornos gezeigt. Die Sex-Szenen waren eine ganze Nacht lang auf großen Bildschirmen über dem Eingang zu sehen. Nach einem Bericht der Zeitung "New Zealand Herald" wurde die Vorführung erst gestoppt, als die ersten Angestellten zur Arbeit kamen.

"Ich musste ein zweites Mal hinschauen, weil ich das nicht glauben konnte"

Vermutet wird, dass sich jemand durch einen Hacker-Angriff Zugang zum internen Videosystem verschaffte und die Bilder aufspielte. Der japanische Sportartikel-Hersteller Asics, dem das Geschäft gehört, entschuldigte sich. Der Geschäftsführer des Ladens sagte der Zeitung, er sei "zu 100 Prozent sicher", dass die Pornos von keinem seiner Mitarbeiter kämen. Die Firma schaltete auch die Polizei ein.





Eine Passantin, Tanya Lee, die mit ihrem sieben Jahre alten Sohn vorbeikam, sagte dem "New Zealand Herald": "Das war völlig unangemessen. Ich musste ein zweites Mal hinschauen, weil ich das nicht glauben konnte." Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, Dwayne Hinango, zeigte sich gelassener. Er sagte: "Ein paar Leute waren geschockt. Andere sind stehen geblieben und haben geguckt."