Was ein Weihnachtsgeschenk : Glückspilz aus NRW gewinnt 73,7 Millionen Euro im Eurojackpot

Düsseldorf | Ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus Nordrhein-Westfalen hat wenige Tage vor Weihnachten den Eurojackpot im Wert von rund 73,7 Millionen Euro geknackt. "Wir können noch nicht sagen, wer den Spielschein gekauft hat", sagte eine Sprecherin der Westdeutschen Lotterie in Münster am Freitagabend. Das werde sich in den kommenden Tagen zeigen....

