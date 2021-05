Rätselhafter Tod bei Barcelona : Mann gilt als vermisst – seine Leiche steckt in einer Dino-Statue

Die Polizei in Spanien steht vor einem Rätsel: In einer Dinosaurier-Statue ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Wie kam er nur dort hinein?

Barcelona | Ungewöhnlicher Leichenfund in Spanien: Im Inneren einer Dinosaurier-Statue aus Pappmaché ist in einem Vorort der katalanischen Hauptstadt Barcelona ein toter Mann entdeckt worden. Der leblose Körper wurde am Wochenende von einem Mann, der mit seinem Sohn in der Nähe der Statue spielte, durch ein kleines Loch im Pappmaché bemerkt, wie die Zeitung "El P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.