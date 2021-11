Prognose : Sonne im Süden und Regen im Norden am Wochenende

Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Die Antwort: höchst unterschiedlich in den einzelnen Regionen Deutschlands.

Offenbach am Main | Mit Sonne und Frost, Regen und Sturm ist an diesem Wochenende beim Wetter für reichlich Abwechslung gesorgt. Heiter und trocken ist es in Teilen Süddeutschlands am Samstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach vorhersagte. „Mit den schwindenden Wolken hält jedoch der Frost nachts Einzug“, sagte Meteorologin Jacqueline Kernn: ...

