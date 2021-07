Das sind die Symptome : So gefährlich sind Spinnenbisse in Deutschland

Die meisten Spinnen in Deutschland sind zwar harmlos, dennoch ist nach einem Biss Vorsicht geboten. Eine Spinnenart ist besonders gefährlich.

Hamburg | Auch wenn viele Menschen panische Angst vor Spinnen haben, muss man sich in Deutschland keine Sorgen vor giftigen Spinnen machen. Die meisten Spinnen in Deutschland sind völlig harmlos und stellen keine lebensgefährliche Bedrohung dar. Dennoch kann ein Biss einer Spinne wehtun und zu Unwohlsein führen. Welche Arten für Menschen in Deutschland gefährli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.