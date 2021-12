Die Lage in den Skigebieten : Skisaison im Harz: Auf diesen Pisten können Sie nach Weihnachten voll durchstarten

Nach den Weihnachtsfeiertagen soll die Skisaison im Harz am Wurmberg richtig losgehen: Alle Lifte und Seilbahnen sollen am Montag öffnen. Auch Rodler dürfen hoffen. Alle Infos zur Lage in den Skigebieten im Norden.

Braunlage/St. Andreasberg | Am Wurmberg bei Braunlage im Harz soll von Montag an das gesamte Skigebiet öffnen. "Wir haben genug Schnee mit den Schneekanonen produziert", sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt. Anderswo hoffen Liftbetreiber noch auf Naturschnee zu Weihnachten, um ebenfalls zu öffnen. Skivergnügen mit strengen Auflagen In allen Skigebieten gelten die jewei...

