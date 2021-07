Hochwasser-Tragödie in Sinzig : Zwölf Tote in Behindertenwohnheim: Hätte früher evakuiert werden müssen?

Sie waren hilflos, konnten sich aus eigener Kraft nicht retten – zwölf schwerbehinderte Menschen in einer Einrichtung der Lebenshilfe in Ahrweiler starben. Wie konnte es dazu kommen?

Schwerin | Wo war das Personal? Wurde kein Notruf abgesetzt? Warum wurde keines der Opfer rechtzeitig vom Personal in höhere Stockwerke gerettet? Am Tag nach der Tragödie in einer Sozialeinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung stellen sich zahlreiche Fragen. Zwölf Menschen sind gestorben, weil sie sich nicht selbstständig aus dem hereinströmenden Wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.