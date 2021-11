Corona-Regeln : Sie planen Silvester 2021 auf Sylt? Das müssen Sie jetzt beachten

Wer den Jahreswechsel auf Sylt verbringen möchte, kann sich auf eine ruhigen Abend freuen: Aufgrund von Corona sind die größeren Veranstaltungen wie die Party an der Musikmuscheln in Westerland abgesagt. Nur in Hörnum gibt es ein Feuerwerk.

Sylt | Die Partymeilen und der Nachthimmel über Sylt bleiben zum Jahreswechsel dunkel – lediglich in Hörnum hat man sich für ein Höhenfeuerwerk entschieden. Das teilt die Sylt Marketing GmbH (SMG) mit. Weiterlesen: Zahlen auf der Insel steigen weiter: Noch mehr Infizierte in der Sansibar auf Sylt Die restlichen Sylter Gemeinden haben beschlossen, ihre ...

