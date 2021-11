Pufpaff am Nippelboard : Wie der Raab der ersten Jahre: „TV total“ ist wieder da – und böser

Das Revival der Kultshow "TV total" nimmt sich offensichtlich ein Vorbild an der Frühphase des Originals mit Stefan Raab. Optisch müssen sich Fans kaum umgewöhnen. Doch der Humor ist rau.

Köln | Die ProSieben-Kultshow "TV total" ist wieder auf Sendung – und Stefan Raab hat in dem Comedian Sebastian Pufpaff einen sehr bissigen Nachfolger gefunden. Mit großer Lässigkeit moderierte Pufpaff am Mittwochabend die erste "TV total"-Ausgabe seit dem Bildschirmabschied von Raab, also nach rund sechs Jahren Pause. "'TV total' ist endlich wieder zurüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.