Partyszene in der Pandemie : Sieben Positiv-Tests bei Pilotprojekt in Berliner Clubs

Tanzen ohne Maske - trotz Delta? In mehreren Berliner Clubs war das nach vorherigem Test nun wieder möglich. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden. „Alle Sicherheitsmechanismen“ hätten gegriffen.

Berlin | Sieben positive Tests hat es beim Start des Corona-Pilotprojekts in sechs Berliner Clubs gegeben. „Die betroffenen Personen sind kontaktiert und in Quarantäne geschickt worden“, sagte Lutz Leichsenring von der Clubcommission. Leichsenring zeigte sich zufrieden mit dem Start: „Alle Sicherheitsmechanismen haben gegriffen.“ Insgesamt seien am Freitag ...

