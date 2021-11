Ihr Foto ging um die Welt : Das einstige „Afghanische Mädchen“ wurde nach Italien ausgeflogen

Ihr Foto wurde weltberühmt: "Das afghanische Mädchen" Sharbat Gula wurde Mitte der 1980er Jahre zum Symbolbild für das Leid der afghanischen Bevölkerung zu dieser Zeit. Nun ist die heute Ende-40-Jährige in Rom angekommen.

Kabul/Rom | Sie stand in den 1980er Jahren sinnbildlich für das Leiden der Menschen in Afghanistan: Die durch ein Pressefoto als "Mädchen mit den grünen Augen" bekannt gewordene Afghanin Sharbat Gula ist nach der Machtübernahme der Taliban nach Italien ausgeflogen worden. "Die afghanische Staatsbürgerin Sharbat Gula ist in Rom angekommen", erklärte die italienisc...

