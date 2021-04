Wenn Senioren Lust verspüren : Sexualität im Altersheim: „Das Thema wird immer noch peinlich umgangen“

Mit dem Umzug in ein Altersheim endet für Menschen automatisch das sexuelle Verlangen. Trotzdem wird es tabuisiert.

Berlin/Merseburg/Hamburg | "Heute ist mir was passiert: Bei der Pflege eines Bewohners ging dieser an seinen Penis und rubbelte schnell daran. Ich war etwas schockiert ehrlich gesagt und weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Ich meine, ich weiß, dass alte Menschen ihre Sexualität noch ausleben dürfen, aber warum muss er das vor mir tun?" Eine junge Frau, die sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.