Skandal an Hochschule : Sex für gute Noten: Uni-Professor zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt

Es ist das erste Urteil im Sex-Skandal, der die marokkanische Hochschullandschaft erschüttert. Weitere Uniprofessoren stehen aktuell noch vor Gericht.

Casablanca | Ein marokkanischer Universitätsprofessor ist zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er gute Noten im Austausch für Sex vergab. Wie lokale Medien am Mittwoch berichteten, wurde der Dozent für Wirtschaftswissenschaften an einer Universität in Settat bei Casablanca, des "unanständigen Verhaltens", der "Gewalt" und "sexueller Belästigung" für sc...

