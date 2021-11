US-Kinderserie : „Sesamstraße“ bekommt Bewohnerin mit asiatischen Wurzeln

In die „Sesamstraße“ zieht eine neue Bewohnerin ein. Mit Ji-Young gibt es erstmals eine Figur mit asiatischen Wurzeln in der US-Kindersendung.

New York | Seit mehr als 50 Jahren setzt sich die „Sesamstraße“ kreativ gegen Vorurteile ein - jetzt erscheint in den USA erstmals eine Puppe mit asiatischen Wurzeln in der Kindersendung. „Unsere neue Freundin heißt Ji-Young und ist ein siebenjähriges koreanisch-amerikanisches Mädchen“, teilte die Produktionsfirma Sesame Workshop am Montag in New York mit. Di...

