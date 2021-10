Kriminalität : Seniorin in Südfrankreich geköpft - Tatverdächtiger gefasst

Grausame Tat: In Agde im Süden Frankreichs wurde die enthauptete Leiche einer 77 Jahre alten Frau gefunden. In der Wohnung fanden Beamte Kampfspuren. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Agde | Im Süden Frankreichs ist eine 77 Jahre alte Frau enthauptet worden. Sicherheitskräfte fanden die Leiche der Frau in ihrer Wohnung in Agde, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ihr Sohn hatte die Behörden alarmiert, da er sie trotz des üblichen täglichen Kontakts nicht erreichen konnte. In der Wohnung in der Küstenstadt fanden die...

