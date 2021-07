Hochwasserkatastrophe : Sender als Spendensammler für die Flutopfer

Die großen TV-Sender aktivieren ihre Kräfte, um für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe Geld zu sammeln.

Köln/Mainz/Leipzig/Unterföhring | Erst ein ZDF-Themenabend, dann ein RTL-„Tag der Hilfe“ und auch die ARD und Sat.1 machen in den kommenden Tagen Spezial-Aktionen für die Opfer der Hochwasserkatastrophen in Deutschland. Die großen Fernsehsender sammeln nach eigenen Angaben Millionen Euro für die Betroffenen. Die RTL-Mediengruppe berichtete am Donnerstag, ihr „Tag der Hilfe“ am Mitt...

