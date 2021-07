Hochwasser-Katastrophe : Schwere Unwetter in Bayern - Merkel auf dem Weg in die Eifel

Die massiven Regenfälle hören nicht auf: Schwere Unwetter treffen Teile Bayerns, die Sächsische Schweiz und Österreich. Bundeskanzlerin Merkel will sich in der Eifel ein Bild von der Situation machen.

Berchtesgaden | Erst traf es den Westen Deutschlands, dann den Süden und Osten: Überflutete Straßen, Erdrutsche, evakuierte Häuser und möglicherweise zwei Todesopfer - nach starkem Regen hat der Landkreis Berchtesgadener Land in Oberbayern am späten Samstagabend den Katastrophenfall ausgerufen. Zwei Menschen starben in dem Hochwassergebiet. Es sei aber noch unklar...

