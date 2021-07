Unwetter : Schwere Überschwemmungen in China

In der chinesischen Stadt Zhengzhou sind Straßen überflutet, Autos und Busse stecken fest. Hunderte Menschen sind nach schweren Regenfällen in U-Bahn-Zügen eingeschlossen.

Yangjiang | Die schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten haben in der zentralchinesischen Metropole Zhengzhou massive Überschwemmungen ausgelöst. Die genaue Zahl der Opfer war zunächst unklar. Die Fluten überschwemmten die U-Bahn, wo Hunderte Menschen in Zügen und auch in Tunneln eingeschlossen waren, wie Staatsmedien und Augenzeugen in sozialen Medien berichtet...

