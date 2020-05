Verdächtiger in Untersuchungshaft : Niederbayern: Vater soll seine zwei kleinen Kinder getötet haben

Schnell hatten die Ermittler einen Verdächtigen.

von dpa

15. Mai 2020, 18:45 Uhr

Schwarzach | Ein Vater soll seine beiden Kinder im niederbayerischen Schwarzach umgebracht haben. Ermittler fanden ein sechsjähriges Mädchen und einen achtjährigen Jungen in der Nacht auf Freitag tot in der Wohnung des 36-Jährigen. "Es ergab sich der Verdacht, dass die Kinder durch Fremdeinwirkung gestorben sind", teilten die Ermittler mit, ohne Details zu nennen. Eine Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags gegen den Mann. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Hintergründe noch unklar

Der Verdächtige stellte sich den Angaben nach am frühen Freitagmorgen bei der Polizei in Straubing. Einige Stunden zuvor hatte eine Bekannte des Vaters der Polizei berichtet, sie sei von ihm angerufen worden und befürchte, der Mann wolle sich selbst töten. Daraufhin fuhren Polizisten zu der Wohnung des 36-Jährigen und ließen diese öffnen, weil er nicht zu Hause war. Im Inneren fanden die Beamten die toten Kinder.

Die Hintergründe für die Tat blieben zunächst völlig unklar. Nach Angaben der Polizei wechselten sich der Vater und die getrennt von ihm lebende Mutter bei der Betreuung der Kinder ab.