Kurioser Fall in Hamburg : Schuhabdruck in Hundehaufen überführt Einbrecher-Duo

Weil einer der beiden Einbrecher in der Nähe des Zielobjekts in einen Hundehaufen trat, konnte das Duo überführt werden.

von dpa

19. August 2020, 10:15 Uhr

Hamburg | Ein Schuhabdruck in einem Hundehaufen ist offensichtlich zwei Einbrechern in Hamburg zum Verhängnis geworden. Bei der Tat in einem Mehrfamilienhaus sei am Freitagabend einer der beiden mutmaßlichen Täter in den Haufen getreten - später hätten ihn die Beamten anhand seines Schuhprofils identifiziert, bestätigte die Polizei am Dienstag. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Der 27-Jährige und sein 19 Jahre alter Komplize seien noch am selben Abend festgenommen worden.

Handtücher und Kleidung gestohlen

Die beiden wollten laut Polizei in mehrere Häuser einbrechen. Bei der Wohnung im Mehrfamilienhaus habe dann das Auslösen der Alarmanlage die 41 Jahre alte Bewohnerin aufgeschreckt. Die Einbrecher hatten den Angaben zufolge lediglich Kleidung und Handtücher von einem Wäscheständer gestohlen. Ein mit Hundekot beschmiertes Handtuch habe die Aufmerksamkeit der Ermittler dann auf einen Haufen in der Nähe des Hauses gelenkt, in dem sie dann den Schuhabdruck fanden.

Auch interessant: Kennen Sie die Geschichten dieser zehn kuriosen Polizeieinsätze im Norden?