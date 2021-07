Angriff in Amsterdam : Schüsse auf Reporter Peter R. de Vries: Was wir bisher wissen

Der prominente Crime-Reporter Peter R. de Vries ist am Dienstagabend in Amsterdam niedergeschossen worden. Zwei Verdächtige sitzen in U-Haft.

Amsterdam | Am zweiten Tag nach dem Mordanschlag ist der Gesundheitszustand des niederländischen Reporters Peter R. de Vries (64) nach wie vor äußerst kritisch. "Peter kämpft noch immer um sein Leben", sagte der Chef des TV-Senders RTL, Peter van der Vorst. "Wir beten alle um ein Wunder." Der Reporter arbeitete für den Sender. Das Justizministerium kündigte an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.