Türkischer Menschenrechtler : Schriftsteller Dogan Akhanli gestorben

Der Schriftsteller und Menschenrechtler Dogan Akhanli saß als junger Mann zweieinhalb Jahre in der Türkei im Gefängnis. Als er in Deutschland lebte, verfolgte die Türkei ihn sogar im Urlaub. Nun ist Akhanli gestorben.

Köln | Der Schriftsteller Dogan Akhanli ist tot. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit am Sonntag in Berlin, wie der Sprecher des deutschen PEN-Zentrums bestätigte. Akhanli hatte lange in Köln gelebt und in jüngster Zeit in Berlin gewohnt. Er soll in Köln begraben werden. "Als Präsident trauere ich um das Mitglied des deutschen PEN, als Leser um einen ...

