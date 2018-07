Süße Verlockung : Schokoladenfans aufgepasst: Ferrero sucht 60 Nutella-Verkoster

Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero sucht sensorische Tester – unter anderem für seinen Exportschlager Nutella.

von Lorena Dreusicke

28. Juli 2018, 10:11 Uhr

Alba | Die klebrig-süße Nougatcreme Nutella hat Liebhaber auf der ganzen Welt. Nun gibt es eine Jobofferte, die für Nutella-Fans wie gemacht scheint: Für die Entwicklung seiner Schokoladenprodukte sucht der Süßwarenriese Ferrero Verkoster. 60 Testerstellen sind ausgeschrieben – für je zwei Stunden an zwei Tagen in der Woche. Arbeitsplatz ist der Firmensitz Alba in der Region Piemont.

Im Stellenangebot beschreibt das Unternehmen geeignete Kandidaten als "Leute, die lernen möchten, wie Kakao, geriebene Haselnüsse und andere halbfertige Süßwaren schmecken." Die Tester sollten keine Lebensmittelallergien haben und mit dem Computer umgehen können.

Vorerfahrung in dem Berufsfeld sei nicht erforderlich. Im Herbst würden die Neulinge in einem bezahlten dreimonatigen Kurs lernen, Geschmack, Geruch und Aussehen der Zutaten und Endprodukte richtig zu deuten und ihr sensorisches Erlebnis in Worte zu fassen. Anschließend würden 40 Testesser eingestellt, berichtet die Zeitung Torino Repubblica.