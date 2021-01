Witterungsbedingte Störungen : Chaos bei der Deutschen Bahn: Schneemassen bremsen Fernverkehr in Norddeutschland aus

Schnee und Eis setzen den Fernverkehr in Norddeutschland ordentlich zu. Mehrere Orte sind sogar ganz abgeschnitten.

Berlin | Der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist in der Nacht zu Samstag wegen witterungsbedingter Störungen in weiten Teilen Norddeutschlands stark beeinträchtigt worden. Mehrere Orte seien voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden nicht mit dem Fernverkeh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.