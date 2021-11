Glättegefahr : Schneefall in Teilen Deutschlands erwartet

Pünktlich zum ersten Advent wird es winterlich in Deutschland: Bis zu zehn Zentimeter Schnee könnte geben. Allerding nicht im ganzen Land.

Offenbach am Main | Das Wochenende soll in einigen Landesteilen Deutschlands winterlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt an, vom Alpenrand bis nach Niederbayern sei am Samstag oberhalb von 400 Metern mit meist leichten Schneefällen zu rechnen. Auch in der Westhälfte sei zum Teil Schneefall und erhöhte Glättegefahr zu erwarten. In der Osthälfte Deutschl...

