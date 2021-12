Migration : Schlepper-Fahrzeug verunglückt auf der Flucht - Sieben Tote

Auf der Flucht vor der Polizei in Ungarn ist ein Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt. Bei dem Unfall starben sieben Migranten, der Fahrer überlebte indes.

Morahalom | Während einer von Schleppern organisierten Fahrt sind in Ungarn sieben Migranten ums Leben gekommen. Sie starben, als ihr Fahrzeug auf der Flucht vor der Polizei gegen ein Haus prallte und sich überschlug, wie die ungarische Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall am späten Montagabend in Morahalom nahe der ungarisch-serbis...

